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عــاجــل وزارة الصحة: تسجيل ١٤٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٨٦٣٨

وزارة الصحة: تسجيل ١٤٠ إصابة جديدة بفيروس كورونا مايرفع العدد الإجمالي إلى ١٨٦٣٨

2021-03-29

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