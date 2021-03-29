عرض لاستديو توازن للرقص المسرحي على خشبة قومي بطرطوس احتفاء بيوم المسرح العالمي

طرطوس-سانا

احتفاء بيوم المسرح العالمي قدم استديو توازن للرقص المسرحي عرض “انعكاسات” على خشبة المسرح القومي في طرطوس.

مخرج العمل عيسى صالح ومؤسس استديو توازن ذكر في تصريح لسانا أن عمله يندرج تحت فن المسرح الحركي الدرامي المعاصر يحاكي في لوحاته على مدى 45 دقيقة متواصلة قضايا الخوف من مسائل شتى نعاني منها جميعا مترجماً مقولة “عندما ينتهي الخوف تبدأ الحياة”.

وأشار صالح وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 2011 إلى أن العرض يمزج ما بين اللوحات الراقصة وأغاني أم كلثوم حتى يتخيل الجمهور مكان القصة أو الحدث على اعتبار هذه الأغاني حاضرة في كل زمان ومكان مبيناً أن العرض الجماهيري الأول لعمله المسرحي انعكاسات انطلاقة نحو الجمهور ونحو ما يطمح استديو توازن أن يصل إليه منذ تأسيسه عام 2013 في نشر ثقافة المسرح الراقص.

براءة صالح من مؤسسي استديو توازن رأت أن هناك طاقات ومواهب شابة واعدة في مجال المسرح الراقص لكنها لم تحظ بالاهتمام والدعم الكافي كي نصعد بها إلى العالمية آملة أن يستطيع استديو توازن تشجيع تلك المواهب على الدخول بهذا المجال لنرتقي بهذا الفن.

الفنان لؤي وطفة وجد أن العرض يحاكي قضايا اجتماعية بطريقة فلسفية لنوصل بعض المواضيع الواقعية من أجل لفت الانتباه إليها وتدارك الأفكار المغلوطة متمنية أن يكون “توازن” الخطوة الأولى من أجل تطوير العقلية الفنية لدى المجتمع والأهل والجمهور وإحداث التغيير نحو انطلاقة جادة.

أما زينة إبراهيم الطالبة في الصف الأول الثانوي والتي انضمت للفرقة منذ نحو ثلاث سنوات فبينت أن حبها للمسرح منذ الطفولة دفعها للمتابعة والتدريب بدعم الأهل منوهة بفكرة العمل الذي يتحدث عن الخوف بطريقة جديدة ومن جوانب عدة كالخوف من الحب والموت والمجتمع والارتباط وغيرها بهدف تخطي هذه المشاعر السلبية.

ومن الجمهور رأى محمود حسن ومهى عبد الله وسوزان خوري أن العرض رغم أنه جاء غريباً بعض الشيء إلا أنه جدير بالمتابعة لمعرفة تطلعات الجيل الشاب وتوجيهها بالاتجاه الصحيح ولا سيما أنه تناول قضايا واقعية بأسلوب جريء لم نعهده من قبل حتى يحدد كل جيل أفكاره وأسلوب حياة أكثر وعياً وتطوراً عن سابقه.