الرئيس الباكستاني يعلن إصابته بـ كوفيد 19 بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح

إسلام أباد-سانا

أعلن الرئيس الباكستاني عارف علوي اليوم إصابته بفيروس كورونا كوفيد 19 بعد تلقيه الجرعة الأولى من لقاح مضاد للفيروس.

ونقلت رويترز عن علوي قوله في تغريدة على تويتر “تلقيت جرعة أولى من اللقاح لكن الأجسام المضادة تبدأ في النمو بعد جرعة ثانية كانت مقررة في غضون أسبوع” داعيا الباكستانيين إلى التزام الحذر.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أصيب بـ كوفيد19 في وقت سابق الشهر الجاري بعد يومين من تلقيه جرعة أولى من اللقاح وقال مسؤولون.. إنه أصيب على الأرجح قبل التطعيم.

وسجلت باكستان اليوم 4525 إصابة جديدة و41 وفاة بـ كوفيد 19 ليبلغ إجمالي الإصابات فيها 659116 وإجمالي الوفيات 14256 منذ بدء انتشار المرض.