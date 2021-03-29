بلجيكا.. استمرار ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا

بروكسل-سانا

سجلت بلجيكا 4694 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالى عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 870757 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة البلجيكية إلى أنه تم تسجيل 27 حالة وفاة جديدة في البلاد ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 22897 وفاة.

وأوضح المركز الوطني لإدارة الأزمات أن المؤشرات المتوافرة تفيد بأن كل المؤشرات مستمرة في الارتفاع وأن إجراءات الإغلاق الجديدة التي بدأت يوم السبت الماضي لم تعط نتائجها بعد.

ومع تنامي حالة الضيق لدى العديد من الشرائح الاجتماعية من جراء استمرار قيود الاغلاق حذر رئيس الوزراء الكسندر دو كروو من مخاطر التراخي منبهاً إلى أن ما تعيشه البلاد حالياً يشبه حالة وباء جديدة.