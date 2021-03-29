جونسون يدعو إلى الحذر بسبب تزايد الإصابات بكورونا في أوروبا

لندن-سانا

دعا رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم مواطنيه إلى توخي الحذر عند تخفيف إجراءات العزل العام في البلاد الخاصة باحتواء فيروس كورونا.

ونقلت رويترز عن جونسون قوله اليوم إنه “يتعين أن نظل حذرين مع زيادة الإصابات بالفيروس في جميع أنحاء أوروبا والسلالات الجديدة التي تهدد طرح اللقاح لدينا” مشيراً إلى أن سلالات الفيروس “تشكل خطراً على وتيرة طرح اللقاحات في بريطانيا”.

وكان رئيس الوزراء البريطاني حذر الأسبوع الماضي من أن الموجة الثالثة من إصابات كورونا التي تجتاح أوروبا ربما تكون في طريقها إلى بريطانيا.