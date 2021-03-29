دير الزور.. وضع ثلاث محطات مياه بالخدمة بعد إعادة تأهيلها

دير الزور-سانا

أعادت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل محطة العباس بريف البوكمال الغربي بعد أن قامت ورشات المؤسسة بإعادة تأهيلها وصيانتها.

وذكر مدير المؤسسة المهندس ربيع العلي أن ورشات المؤسسة تمكنت من وضع محطة العباس في الخدمة بعد إعادة تأهيلها وصيانتها من الأضرار التي لحقت بها جراء الإرهاب وهي محطة نموذجية تعمل باستطاعة 160 متراً مكعباً في الساعة ليرتفع بذلك عدد المحطات الموضوعة في الخدمة ضمن المحافظة إلى 66.

وبين العلي أن المؤسسة بالتعاون مع المنظمات الدولية انتهت من إعادة تأهيل محطتي محكان ودبلان بريف المحافظة الشرقي وإجراء صيانة شاملة لهما وهما محطتان نموذجيتان استطاعة كل واحدة منهما 160 متراً مكعباً.

وأشار إلى أن العمل يجري حالياً لإعادة تأهيل 3 محطات هي قطعة البوكمال وحطلة الغربية ومحطة 17 نيسان في حويجة صكر والتي ستدخل الخدمة قريباً.