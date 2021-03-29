أوليانوف: سيتم خلال الشهرين المقبلين البت في إحياء الاتفاق النووي

فيينا-سانا

أعلن ميخائيل أوليانوف ممثل روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا أنه سيتم خلال الشهرين المقبلين البت في إمكانية إحياء الاتفاق النووي الموقع مع إيران داعياً الولايات المتحدة لإعادة الالتزام بهذا الاتفاق ونقلت وكالة تاس عن أوليانوف قوله في حديث تلفزيوني نشر اليوم إن “الدول المشاركة في خطة العمل الشاملة المشتركة تمر الآن بمرحلة انتقالية وفي غضون شهر ونصف الشهر إلى الشهرين المقبلين سيتقرر ما إذا كان من الممكن البدء في إنعاش الخطة المعروفة بالاتفاق النووي أو ستبقى هذه الصفقة في حالة شبه مفككة حتى نهاية العام”.

ولفت أوليانوف إلى عدم وجود مفاوضات مباشرة بشأن هذا الموضوع ولكن الاتصالات الدبلوماسية مستمرة مبينا أن أولى خطوات إعادة التزام واشنطن بالاتفاق النووي تتمثل بإلغاء العقوبات المفروضة على طهران.