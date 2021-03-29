نتائج جيدة لمنتخب درعا للكيك بوكسينغ ببطولة الجمهورية لفئة الشباب

درعا-سانا

حقق منتخب درعا للكيك بوكسينغ نتائج جيدة ببطولة الجمهورية لفئة الشباب التي اختتمت منافساتها أمس في مدينة الأسد الرياضية في اللاذقية بمشاركة واسعة لمعظم منتخبات المحافظات.

ونال المنتخب ميداليتين ذهبيتين عبر محمود البلخي بوزن 63 كغ ورزق الكور بوزن 51 كغ وميدالية فضية من خلال يوسف المفعلاني بوزن 81 كغ فيما أحرز محمد المسالمة وساهر عياش ميداليتين برونزيتين ضمن منافسات وزن 67 كغ.

وقال رئيس فرع الاتحاد الرياضي بدرعا محمد الجهماني في تصريح لمراسل سانا الرياضي إن منتخب المحافظة شارك بالبطولة بـ 24 لاعباً توزعوا على ثلاثة مستويات حيث قدموا مستويات مهارية ملفتة وأحرزوا نتائج جيدة بعد منافسات قوية شهدتها البطولة.

من جهته بين مدرب منتخب درعا زيدان المسالمة “إن المحافظة تحظى بمواهب واعدة بالكيك بوكسينغ ويتوقع لهم مستقبل جيد في البطولات القادمة كما أن لاعبيها سبق وان حققوا نتائج متميزة على المستويين المحلي والآسيوي وسيبذلون ما بوسعهم للمنافسة بقوة على المراكز المتقدمة في البطولات القادمة”.