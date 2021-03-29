تسيير رحلة جوية أسبوعية إلى موسكو اعتباراً من الـ 3 من نيسان

دمشق-سانا

أعلنت وزارة النقل عن تسيير رحلة أسبوعية (دمشق موسكو/ ذهاب- إياب) على متن الخطوط الجوية السورية أيام السبت اعتباراً من الثالث من نيسان القادم.

وبين مدير الشؤون التجارية في مؤسسة الخطوط الجوية السورية المهندس لؤي الحسن في تصريح لمندوبة سانا أن الوزارة حددت يوم السبت الساعة الثالثة ظهراً موعداً لإقلاع الطائرة من مطار دمشق لتصل إلى مطار فنوكفا الروسي الساعة الثامنة و20 دقيقة مساء بينما موعد عودتها من مطار فنوكفا الساعة التاسعة و20 دقيقة لتصل إلى مطار دمشق الدولي الساعة الثانية و45 دقيقة فجراً.

وشدد الحسن على ضرورة تواجد المسافرين في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع داعياً الراغبين بالاستفسار عن أي معلومة للاتصال بمكتب المؤسسة في موسكو أو مراسلته عبر البريد الإلكتروني.

وكانت هيئة مكافحة نقل وانتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا أعلنت في الـ 25 من الشهر الجاري عن استئناف حركة النقل الجوي المدني للركاب مع عدد من الدول بينها سورية من بداية شهر نيسان المقبل.

بشرى برهوم