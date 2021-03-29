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وزير الصحة اللبناني: سورية قدمت الأوكسجين للمشافي اللبنانية من منطلق إنساني ودون شروط

2021-03-29

بيروت-سانا

أكد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية حمد حسن أن سورية قدمت الأوكسجين لمشافي لبنان من منطلق إنساني ودون أي شروط مجدداً شكره لسورية قيادة وشعباً على هذه المبادرة التي أسهمت في إنقاذ حياة الكثير من المرضى بفيروس كورونا.

وقال حسن في تصريح صحفي اليوم إن “سورية أعطتنا الأوكسجين من حصتها الصحية بالرغم من الأوضاع الصعبة لديها وقدمت لنا هذه الهبة دون أي قيود أو شروط وما حدث هو عمل إنساني وأخلاقي بامتياز”.

وكان السيد الرئيس بشار الأسد وجه وزارة الصحة في الـ 24 من الشهر الجاري بتأمين 75 طناً من مادة الأوكسجين إلى لبنان على مدى ثلاثة أيام وبواقع 25 طناً كل يوم بعد خلو مشافيه من الأوكسجين وفي ظل وجود مئات المرضى المصابين بفيروس كورونا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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