مراحل إبداعية 2021 يختزل مسيرة فنية غنية للنحات العالمي أكثم عبد الحميد

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
وزير الصحة اللبناني: سورية قدمت الأوكسجين للمشافي اللبنانية من منطلق إنساني ودون شروط
2021-03-29
بلاك: الولايات المتحدة تشن حرباً همجية على سورية ومن الضروري وقفها
2021-03-29
الطلبة السوريون في سلوفاكيا يجددون وقوفهم إلى جانب وطنهم في حربه ضد الإرهاب الدولي
2021-03-29
كاتب سلوفاكي: واشنطن كاذبة في ادعائها مكافحة الإرهاب بسورية
2021-03-29
السوري القومي الاجتماعي يؤكد على مواجهة العدو الصهيوني وقوى الإرهاب
2021-03-28
وفد طبي سوري يبحث في موسكو تبادل الخبرات مع الأطباء الروس
2021-03-27
قوى وشخصيات لبنانية: سورية هي رئة الأخوة التي يتنفس منها لبنان
2021-03-26
محليات
تجهيز ثلاث كوات لبدء تسليم تعويضات العسكريين المسرحين بالسويداء
2021-03-29
الحرارة إلى ارتفاع والجو صحو بشكل عام
2021-03-29
القبض على سارقي المحولات الكهربائية في صحنايا بريف دمشق
2021-03-28
افتتاح مكتب العمل في المدينة الصناعية بحسياء
2021-03-28
محافظة حلب تحدد أجور عدادات التكسي العمومي
2021-03-28
تخفيض كمية التعبئة لشرائح البنزين والمازوت في محافظة طرطوس
2021-03-28
ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة غداً
2021-03-28
رياضة
أرمينيا تفوز على أيسلندا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022
2021-03-29
تنزانيا تفوز على ليبيا في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية
2021-03-29
ألمانيا تفوز على رومانيا في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم
2021-03-28
إيطاليا تفوز على بلغاريا بثنائية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
2021-03-28
الدنمارك تتغلب على مولدوفا بثمانية في التصفيات المؤهلة لكأس العالم
2021-03-28
السودان يفوز على جنوب افريقيا ويتأهل لبطولة كأس أمم افريقيا
2021-03-28
إسبانيا تفوز على جورجيا في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022
2021-03-28
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
2021-03-29
إغلاق ثلاث محطات وقود مخالفة بريف دمشق
2021-03-29
التجارة الداخلية تحدد أسعار بعض السلع الأساسية… والأسعار إلى انخفاض
2021-03-28
بعد إعادة تأهيلها.. مشاريع مائية حيوية بريفي حلب والرقة تسهم بزيادة المساحات المزروعة
2021-03-28
انخفاض ملحوظ بأسعار المواد الغذائية في أسواق الحسكة
2021-03-28
بدء قبول طلبات الاستفادة من القروض الطلابية الشهرية والشخصية- فيديو
2021-03-28
السويداء… اعتماد سلالة الماعز الخليط في محطة بحوث عرى.. وإجراءات لدعم القطاع الزراعي
2021-03-28
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تجهيز ثلاث كوات لبدء تسليم تعويضات العسكريين المسرحين بالسويداء
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إصابة مدني بانفجار لغم من مخلفات إرهابيي(داعش) في بادية تدمر بريف حمص
بعد إعادة تأهيلها.. مشاريع مائية حيوية بريفي حلب والرقة تسهم بزيادة المساحات المزروعة
ميليشيا (قسد) تستولي على منازل قريبة من مهبط لحوامات الاحتلال الأمريكي في الحسكة
111 مليار دولار خسائر قطاع الزراعة في اليمن جراء 6 سنوات من العدوان والحصار
الصحة: تسجيل 155 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 115 حالة ووفاة 11
وزارة النفط: تعطل حركة الملاحة في قناة السويس يؤخر توريدات النفط إلى سورية
قوات الاحتلال الأمريكي تسرق كمية جديدة من القمح من صوامع تل علو بريف الحسكة
تخصيص مشفى جراحة القلب في دمشق لمرضى فيروس كورونا
مراحل إبداعية 2021 يختزل مسيرة فنية غنية للنحات العالمي أكثم عبد الحميد
2021-03-29
أكثم عبد الحميد
2021-03-29
Zeina
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انخفاض أسعار النفط
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بلاك: الولايات المتحدة تشن حرباً همجية على سورية ومن الضروري وقفها
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معرض (مراحل إبداعية 2021) يختزل مسيرة فنية غنية للنحات العالمي أكثم عبد الحميد
تصوير: قيس دكاك-ديما الجيرودي
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