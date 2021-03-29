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مراحل إبداعية 2021 يختزل مسيرة فنية غنية للنحات العالمي أكثم عبد الحميد

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معرض (مراحل إبداعية 2021) يختزل مسيرة فنية غنية للنحات العالمي أكثم عبد الحميد

تصوير: قيس دكاك-ديما الجيرودي

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