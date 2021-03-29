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تجهيز ثلاث كوات لبدء تسليم تعويضات العسكريين المسرحين بالسويداء

2021-03-29

السويداء-سانا

جهز فرع المؤسسة السورية للبريد بالسويداء ثلاث كوات لبدء تسليم تعويضات ومستحقات العسكريين المسرحين من الخدمة الاحتياطية في الأول من شباط للعام الحالي.

وذكر مدير فرع المؤسسة وليد أبو شاهين في تصريح لمراسل سانا أن الكوات المجهزة تتوزع بواقع كوتين في مركز بريد السويداء وكوة في مركز بريد شهبا مبينا أنه تم تأمين جميع مستلزمات العمل واتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار أبو شاهين إلى أن صرف التعويضات يبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى نهاية الدوام الرسمي شريطة أن يكون الصرف للمسرح حصراً ويصطحب معه بطاقته الشخصية أو لوكيله القانوني بموجب وكالة قانونية نظامية.

ويبلغ عدد المستفيدين من التعويضات 712 مسرحاً وقيمتها نحو مليار و192 مليون ليرة.

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