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مظاهرات في فرنسا تنديداً بسياسات حكومة ماكرون

2021-03-28

باريس-سانا

تظاهر عشرات آلالاف من 600 منظمة اليوم في جميع أنحاء فرنسا للتنديد بسياسات حكومة الرئيس مانويل ماكرون ولا سيما تلك المتعلقة بالحد من التلوث المناخي وعدم استجابة الأخير للمطالب الشعبية بهذا الصدد.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن” 110 آلاف متظاهر خرجوا في جميع أنحاء البلاد بينهم 55 ألفاً في باريس و10آلاف في ليون للضغط على النواب الذين سيدرسون مشروع قانون المناخ يوم غد”.

من جهته أكد جان فرانسوا جوليارد المدير العام لمنظمة السلام الأخضر في فرنسا أنه من الضروري أن يمارس البرلمانيون سلطتهم الكاملة لتعديل النص الحالي وتعزيز القانون كونه لا معنى له ولن يكون له تأثير.

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