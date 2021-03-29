الحنين إلى الوطن في قصائد شعراء المهجر بلقاء أدبي لرابطة المحاربين القدماء

حمص-سانا

الحنين إلى الوطن والتغني بذكرياته الجميلة كانت محور القصائد التي شارك فيها شعراء من حمص وبلدان المهجر في اللقاء الأدبي الذي أقامته رابطة المحاربين القدماء بحمص.

اللقاء الذي أتى ضمن فعاليات ملتقى الثقافة والإعلام المستمر حتى نهاية الشهر الجاري جمع شعراء من حمص وآخرين في دول المهجر شاركوا عبر منصة التواصل الاجتماعي “السكايب” بقصص قصيرة وقصائد فاضت بين تراكيبها وصورها دموع الحزن أنيناً على فراق الأم سورية التي ما غادرتهم يوماً لكنها ظلت تنهال في قصائدهم بعبق ياسمينها وسمو عزها ونصرها المؤزر على الويلات.

ومن مصر شاركت الشاعرة “والقاصة “ريتا بربارة بقصة قصيرة تحكي ذكريات أنثى عاشت صباها في ربوع الوطن وظل حبها له ولذلك الشاب الوسيم فيه لا يردح مخيلتها ليتضاعف هذا الشغف ويصبح بمقدار وطن تصبو للراحة بين أحضانه.

أما الشاعرة “انجيلا عبده” فخاطبت من غربتها في ألمانيا صديق العمر للتلاقي فوق أرض الوطن لتهدأ نفسها من عناء الغربة.

ومن حمص غنى الشاعر آصف شيحة قصيدة زجلية بعنوان “شروقي” عبر في كلماتها الجبلية عن حبه للوطن وما يحمله من قيم المحبة والتأخي بين أبنائه عازفا على وتر الذكريات التي تعود بنا إلى الماضي الجميل في ربوعه.

حنان سويد