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السودان يفوز على جنوب افريقيا ويتأهل لبطولة كأس أمم افريقيا

2021-03-28

الخرطوم-سانا

تأهل المنتخب السوداني لبطولة كأس أمم أفريقيا بالكاميرون عقب فوزه على ضيفه الجنوب أفريقي بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات.

سجل هدفي المنتخب السوداني سيف تيري ومحمد عبدالرحمن يوسف في الدقيقتين الخامسة والـ 32 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع المنتخب السوداني رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني لينتزع بطاقة التأهل برفقة المنتخب الغاني صاحب المركز الأول بينما توقف رصيد المنتخب الجنوب أفريقي عند 10 نقاط في المركز الثالث.

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