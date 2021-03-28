البريطاني هاميلتون يفوز بجائزة البحرين في أول سباقات موسم فورمولا 1

المنامة- سانا

توج البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بسباق جائزة البحرين الكبرى أول سباقات الموسم الجديد في فورمولا 1.

وبدأ هاميلتون سباق البحرين من المركز الثاني إلا أنه نجح في خطف الانتصار من الهولندي ماكس فرستابن سائق رد بول الذي بدأ السباق من المركز الأول وحل في المركز الثاني متفوقاً على الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس الآخر الذي حل في المركز الثالث.

يذكر أن هاميلتون هو بطل الموسم الماضي من بطولة العالم لسباق السيارات فورمولا 1 عندما حقق اللقب للمرة السابعة في تاريخه ويسعى إلى كسر الرقم القياسي الذي يتساوى فيه مع الألماني مايكل شوماخر لأكثر السائقين حصولاً على بطولة العالم حيث حصدها كلاهما في 7 مناسبات.