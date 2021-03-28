روسيا مستعدة للمساعدة بحل مشكلة السفينة العالقة في قناة السويس

القاهرة-سانا

أعلن سفير روسيا في مصر غيورغي بوريسينكو عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة الممكنة للسلطات المصرية لحل مشكلة سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس.

ونقل موقع روسيا اليوم عن بوريسينكو قوله إن “روسيا تتعاطف بشدة مع مصر بخصوص ما يحدث الآن في قناة السويس التي تعتبر من الممرات المائية المهمة بالنسبة لكل العالم”.

وأعرب عن أمل بلاده في أن يتم التغلب على هذه المشكلة في المستقبل القريب جداً وأن يعود عمل القناة إلى حالته الطبيعية مشيراً إلى أن الجانب الروسي لم يتلق حتى الآن أي طلب رسمي من مصر حول اي مساعدة محتملة لتعويم السفينة.

وكانت السفينة ايفر غيفن البالغ طولها 400 متر وطاقتها الاستيعابية 224 ألف طن علقت في الـ 23 من آذار الجاري في قناة السويس وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر وتمر عبره نحو 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية.

وعلى الرغم من أن محاولات تحرير السفينة الضخمة تتواصل منذ يوم الثلاثاء الماضي باستخدام القاطرات والجرافات الثقيلة لكن الملاحة في القناة تبقى معطلة لليوم السادس على التوالي مع فشل جميع محاولات التعويم فيما تتفاقم فاتورة الازدحام المروري الكبير في القناة.