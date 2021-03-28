استمرار قبول طلبات الاستفادة من منحة طلاب ذوي الإعاقة حتى نهاية آذار الجاري

دمشق-سانا

يواصل المجلس المركزي لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة قبول طلبات الاستفادة من المنحة المالية التي يقدمها للطلاب من ذوي الإعاقة في المرحلة الدراسية المتوسطة والجامعية وما بعد الجامعية لغاية الـ 31 من آذار الجاري.

ويتم تقديم الطلبات في فروع المجلس بالمحافظات حيث تتضمن الأوراق المطلوبة “صورة عن البطاقة الجامعية وصورة عن الهوية الشخصية وبطاقة الإعاقة” وتمنح المنحة وقيمتها 50 ألف ليرة سورية لكل عام دراسي للطلاب بهدف مساعدتهم على متابعة تحصيلهم العلمي.

وأوضحت الأمين العام للمجلس خولة حنا في تصريح لـ سانا أن أعداد الطلبات المقدمة بلغت حتى الآن 102 من مختلف المحافظات وبعد الانتهاء من التقديم ترفع أسماء المستفيدين لصرف قيمة المنحة لكل طالب في المحافظة التي سجل فيها مبينة أن كل طالب من ذوي الإعاقة يدرس في المعاهد المتوسطة أو في المرحلة الجامعية الأولى أو دراسات عليا في المعاهد والجامعات الحكومية منذ عام 2018 وما بعد بموجب المفاضلة العامة أو مفاضلة الأشخاص ذوي الإعاقة يحق له التقديم.

وأشارت حنا إلى وجود ميزات تمنح للطلاب ذوي الإعاقة تشمل الإعفاء من قيمة الكتب الجامعية وحسماً على رسوم التسجيل.

ووصل عدد الطلاب المستفيدين من المنحة منذ إقرارها في عام 2018 وحتى الآن إلى أكثر من 300 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة وفق حنا كاشفة أن المجلس يدرس حالياً إقرار منح مكافآت مالية للطلاب المتفوقين بشهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة بمختلف فروعها.

وتأسس المجلس المركزي للأشخاص ذوي الإعاقة عام 2009 ويضم ممثلين عن سبع وزارات برئاسة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إضافة إلى ممثلي عدد من الجمعيات الأهلية والأشخاص ذوي الإعاقة.

إيناس سفان