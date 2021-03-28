التجارة الداخلية تحدد أسعار بعض السلع الأساسية… والأسعار إلى انخفاض

دمشق-سانا

حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في نشرتها الصادرة اليوم أسعار عدد من المواد والسلع الأساسية في الأسواق والتي تعتبر سارية المفعول لحين إصدار نشرة جديدة.

ووفق النشرة التي تلقت سانا نسخة منها بلغ سعر الكيلو غرام الواحد للمستهلك من مادة السكر 2100 ليرة سورية والأرز الصيني المعبأ 2500 ليرة والأرز الإسباني المعبأ 4000 ليرة والأرز الهندي بسمتي 4200 ليرة فيما بلغ سعر لتر زيت دوار الشمس 8000 ليرة وكيلو غرام السمن النباتي 7000 ليرة وشاي بيكو الخشن 17000 ليرة وشاي سوبر بيكو 19500.

كما بلغ سعر علبة التونا قطع 160 غراماً 2500 ليرة والتونا الناعمة 2000 ليرة وعلبة السردين 120 غراماً 1100 ليرة وكيلو العدس حب أسود معبأ 2800 والعدس المجروش معبأ 2800 والبرغل المعبأ 1800 في حين حدد سعر المعكرونة والشعيرية نوع أول 350 غراماً معبأ بـ 1500 ليرة والمعكرونة والشعيرية نوع ثاني خليط 350 غراماً معبأ 1100 ليرة والحلاوة مع الفستق معبأ 400 غرام 4500 ليرة وكيلو غرام الطحينية 4600 ليرة وسعر كيلو البن دون هيل 12000 ليرة سورية.

معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أكد في تصريح لـ سانا وجود انخفاض حقيقي تدريجي في الأسعار حيث وصل في بعض المواد إلى 30 بالمئة وفي أخرى 20 بالمئة وخاصة السلع الأساسية للمواطن مثل السكر والأرز والزيت وذلك نتيجة انخفاض أسعار الصرف.

ولمتابعة وضع الأسواق ولا سيما مع الانخفاض الحاصل في سعر الصرف تستمر دوريات الرقابة التابعة لمديريات التجارة الداخلية بتكثيف جولاتها على الأسواق ومراقبة مدى تطبيق نشرة الأسعار الصادرة عنها وفق شعيب وتنظيم الضبوط مباشرة بحق المخالفين.

ووفق معاون الوزير فإن آلية التسعير في النشرة تتم بالتنسيق بين الوزارة والفعاليات التجارية بعد دراسة أسعار استيراد وإنتاج السلع والأسعار في السوق.

الجدير بالذكر أن أسعار العديد من المواد والسلع الغذائية بدأت بالانخفاض نهاية الأسبوع الماضي بالتزامن مع الإجراءات الحكومية المتخذة لتخفيض سعر الصرف والتصدي للمتلاعبين الذين حاولوا خلق حالة من الفوضى بالسوق والمضاربة والقيام بعمليات تجارية غير مشروعة أدت إلى ارتفاع زائد بالأسعار.

عامر ديب وعلي عجيب