بعد إعادة تأهيلها.. مشاريع مائية حيوية بريفي حلب والرقة تسهم بزيادة المساحات المزروعة

حلب-سانا

اطلع وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد على واقع العمل وإعادة تأهيل عدد من المشروعات المائية في منطقة التقاء ريفي الرقة وحلب والتي تروي عشرات آلاف الهتكارات من الأراضي الزراعية والقرى والبلدات.

وخلال جولة اليوم تفقد الوزير واقع العمل في مشروع مسكنة شرق الذي يقع بين محافظتي الرقة وحلب إضافة إلى مشروع المزرعة التاسعة بريف الرقة الذي تعرض للأضرار والتخريب على يد الإرهاب والذي شمل شبكات الري والأقنية وتمت إعادة تأهيله ووضعه بالخدمة.

وشملت الجولة مشروع منشأة الأسد بريف مدينة منبج في ناحية مسكنة بحلب إضافة إلى مشروع مسكنة غرب الذي يروي 35 ألف هكتار من الأراضي بريف حلب الشرقي ومشروع جب غبشة تل مكسور الذي يؤمن مياه الري لأراضي 28 قرية كمرحلة أولى.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الموارد المائية أن مشروع مسكنة شرق يروي عشرة آلاف هكتار في محافظة حلب وسبعة آلاف وخمسمئة هكتار في محافظة الرقة وبشكل خاص في مناطق الريف الغربي مبينا أن مشروع المزرعة التاسعة يسهم في زيادة المساحات المزروعة ويؤمن مياه الري اللازمة للمحاصيل ولا سيما محصول القمح.

وبين أن مشروع منشأة الأسد بريف منبج يروي 17 ألف هكتار من الأراضي وتتم أعمال صيانته من خلال عقد مع الشركة العامة للمشاريع المائية بقيمة تبلغ حوالي 265 مليون ليرة فيما يوفر مشروع مسكنة غرب مياه الري اللازمة لـ 35 ألف هكتار من الأراضي.

المهندس عبد الوهاب غضبان مدير التشغيل والصيانة في حوض الفرات الأعلى أوضح أنه تمت إعادة تأهيل مشروع المزرعة التاسعة الواقع في آخر نقطة في مشروع مسكنة شرق الذي يقع بين محافظتي الرقة وحلب والذي دمره الإرهاب وتم تحريره بفضل بواسل الجيش العربي السوري ووضعه بالاستثمار وزراعة كامل المساحات بالقمح لافتا إلى أنه تم الانتهاء من رية الإنبات الأولى والبدء بالثانية بشكل مبكر مقارنة مع الأعوام الماضية.

كما ذكر المهندس أنس أبو دان المكلف تسيير أعمال مؤسسة المياه في حلب أن مشروع الخزان العالي في قرية تل مكسور يغذي 50 قرية منها جب غبشة والسين وما حولها وتجمّعاً في منطقة الباب والسفيرة وجبل سمعان ويهدف إلى عودة المزارعين إلى قراهم ومنازلهم ضمن خطة إعادة الإعمار مشيرا إلى أن قيمة المشروع التقريبية تبلغ 4 مليارات ليرة مبينا أن المشروع مؤلف من خطين للضخ كمرحلة أولى تستهدف 26 قرية ومرحلة ثانية تتضمن 24 قرية.

وعبر عدد من المزارعين عن تفاؤلهم في ظل تنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في مجال الري والأقنية بما يسهم في زيادة المساحات المزروعة ولا سيما القمح والشعير والقطن.

وأكد المزارع أحمد الإبراهيم من ريف مدينة منبج بحلب أهمية المشروعات المائية المنفذة لتأمين مياه الري لزراعة الأراضي فيما بين عبد الرحمن المحمد أن هذه المشاريع وفرت المياه على مدار 24 ساعة دون انقطاع لإرواء الأراضي الزراعية.

شارك في الجولة محافظ حلب حسين دياب ومحافظ الرقة عبد الرزاق خليفة وعدد من مديري المؤسسات المعنية.

زينب شحود