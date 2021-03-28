بعمل يدوي متقن.. معلمة فنون نسوية تشكل سنبلة قمح من الخرز

حماة-سانا

تجسيداً للقيمة التي تحملها سنبلة القمح في إرثنا الحضاري وتشجيعاً للفلاحين على تعزيز زراعة هذا المحصول أرادت لميس حبابه معلمة الفنون النسوية أن تشكل بعمل يدوي متقن وبإحساس فني عال سنبلة قمح من الخرز للمنافسة فيها كأطول سنبلة من نوعها في العالم.

وتقول لميس في تصريح لمراسل سانا إنها تهدف من خلال هذا العمل الفني الذي استغرق إنجازه أكثر من 65 ساعة دخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية باعتبار أن طول السنبلة يبلغ 6.78 أمتار لافتة إلى أنها حرصت على تصميم السنبلة بشكل متقن وجذاب واختارت مادة الخرز لتشكيل السنبلة كونه من أنواع الحلي البراقة فضلاً عما تمنحه ألوانه المتنوعة وأشكاله وأحجامه المتعددة من مساحة أكبر للحرفي لإبداع التصميم الذي يرغب به.

لميس تعتبر أن الفن رسالة سامية ونبيلة ولغة تواصل بين الشعوب والحضارات مشيرة إلى أن هذه السنبلة المصنوعة من الخرز رسالة للجميع أن سورية مهد الحضارات وأرض الخير والعطاء ستعود كما عهدناها مصدر إنتاج زراعي للقمح والزيتون ومختلف المحاصيل الأخرى.

عبد الله الشيخ ومحي الدين فهد