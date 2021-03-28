تنفيذ حملة تشجير في منطقة كفرنان بريف حمص الشمالي

حمص-سانا

نفذت مؤسسة التطوير للبيئة اليوم بالتعاون مع مديرية زراعة حمص حملة تشجير في منطقة كفرنان بالريف الشمالي للمحافظة.

وذكر بولص قسيس مدير مؤسسة التطوير في تصريح لـ سانا أنه تم تنفيذ الحملة عبر كوادر المتطوعين بالمؤسسة وفريق شباب التطوعي بهدف إعادة الحياة لهذه المنطقة الحراجية التي تعرضت خلال الفترة الماضية إلى تعديات كبيرة مبيناً أن هذه الحملة هي الأخيرة للموسم الحالي.

بدوره أشار المهندس زياد فندي رئيس دائرة الحراج إلى أن موقع كفرنان الحراجي تعرض للقطع الجائر وحالياً وضمن خطة التحريج الاصطناعي البالغة 150 هكتاراً لهذا العام تم خلال هذه الحملة تشجير 20 دونماً بأنواع حراجية مختلفة.

بدورهم ذكر عدد من المتطوعين أن مشاركتهم بالحملة تأتي بهدف إعادة الحياة للأراضي المتضررة جراء أسباب مختلفة مؤكدين أن هذه الأعمال واجب وطني.

صبا خيربك