منتخبات اللاذقية وحمص والسويداء تتألق في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينغ

اللاذقية والسويداء-سانا

حقق منتخب اللاذقية المركز الأول في بطولة الجمهورية للكيك بوكسينغ للشباب والشابات التي اختتمت منافساتها في مدينة الأسد الرياضية بمشاركة 186 لاعباً ولاعبة مثلوا معظم منتخبات المحافظات.

وتصدر منتخب اللاذقية الترتيب العام للمنتخبات المشاركة فيما جاء منتخب حمص بالمركز الثاني ومنتخب السويداء بالمركز الثالث.

ففي فئة الشباب أحرز المركز الأول بمنافسات ستايل اللايت كونتاكت بوزن 48 كغ سلطان القاسم (السويداء) وبوزن 51 كغ رزق الكور (درعا) وبوزن 54 كغ أمثل سلوم (اللاذقية) وبوزن 57 كغ غسان جبان (حلب).

وفي الفل كونتاكت حصد لاعبو اللاذقية خمس ذهبيات نالها غدير منصور بوزن 60 كغ ومحمد رنجوس بوزن 67 كغ وغدير صالح بوزن 71 كغ وعمار خضور بوزن تحت 81 كغ ودانيال سلوم بوزن 75 كغ فيما نال ذهبية وزن 63.5 كغ محمود إبراهيم وذهبية وزن 75 كغ رضوان الحجار وكلاهما من درعا.

وتوج بالمركز الأول بمنافسات ستايل السيمي كونتاكت للشباب بوزن 50 كغ عمر رستم وبوزن 60 كغ يزن أكرم وكلاهما من حمص وبوزن 70 كغ محمود أبو فخر من السويداء.

وفي الكيك اللايت بوزن 54 كغ محمود عبود وبوزن 57 كغ أمين المصري وكلاهما من حماة وبوزن 63.5 كغ عبد الرحمن الخطيب من حمص وفي أسلوب (أم أم إيه) بوزن 55 كغ علي حسن وبوزن 65 كغ حمزة مصطفى وكلاهما من اللاذقية وبوزن 75 كغ إبراهيم سراقبي من حماة.

وفاز بالمركز الأول في بطولة فئة الشابات بمنافسات اللايت كونتاكت بوزن 49 كغ اللاعبة سيدرا عمران وبوزن 52 كغ ساره زلاط من حمص وبوزن زائد 52 كغ شام الحلبي من السويداء.

وحصل مدرب دمشق إسماعيل بطيح على جائزة أفضل مدرب وخالد الصالح من اللاذقية على جائزة أفضل حكم فيما نالت جائزة أفضل لاعبة في ستايل لايت كونتاكت إناث البني من السويداء ولاعب الشرطة المركزي محمد نور شامية في الفل كونتاكت ومجد الدين عرقسوسي من ريف دمشق ومحمد ربوع من حماة في اللايت كونتاكت.

وفي تصريح لمراسل سانا الرياضي قال محمد خريس رئيس اتحاد اللعبة إن البطولة ناجحة فنياً وتنظيمياً وتحكيمياً وتميزت بالمشاركة الواسعة ما جعلها مليئة بالقوة والإثارة وبالتالي أفرزت مجموعة جديدة وجيدة من المواهب المتميزة التي ستتم دعوتها لاحقا لإجراء معسكر واختبارات لانتقاء المنتخب الوطني الذي سيمثلنا في البطولات الخارجية.

بدوره بين رئيس اللجنة الفنية بالسويداء أسامة الحلبي أن منتخب السويداء حقق المركز الثالث بالترتيب العام وحصل على عشر ميداليات متنوعة وحافظ على مكانه ضمن المربع الذهبي وتميز لاعبوه بجميع الأساليب التي نافسوا بها.

وفي تصريح مماثل ذكر عضو اللجنة التنفيذية لفرع الاتحاد الرياضي بالسويداء رئيس مكتب ألعاب القوة مجيد الأعور أن النتائج تعكس جهود المدربين زاهر التقي وأسامة الحلبي وأداء اللاعبين الذين أثبتوا حضورهم وكانوا على قدر المسؤولية.

وتم في نهاية البطولة توزيع الكؤوس على المراكز الثلاثة الأولى للفرق واللاعبين الثلاثة الأول من كل وزن.