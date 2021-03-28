قاليباف يؤكد أهمية توقيع الوثيقة الاستراتيجية مع الصين

طهران-سانا

اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف أن توقيع الوثيقة الاستراتيجية بين إيران والصين يمثل عنصراً مهماً لتحقيق مصالح الشعب الإيراني.

وكتب قاليباف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) اليوم أن “توقيع الوثيقة الاستراتيجية مع الصين عنصر مهم لإنتاج القدرة في إطار النظرة إلى آسيا واوروآسيا وفق نهج السياسة الخارجية المتوازنة والمتمحورة حول الاقتصاد”.

وأضاف قاليباف إن “تحويل الوثيقة الاستراتيجية إلى تعاون استراتيجي بحاجة إلى إرادة جادة لتحقيق مصالح اقتصادية للشعب الإيراني”.

وكان وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي وقعا يوم أمس وثيقة التعاون الشاملة بين البلدين للأعوام الـ 25 القادمة والتي تشمل مختلف المجالات وفي مقدمتها السياسية والاقتصادية.