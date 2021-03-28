العراق.. تنفيذ 312 ضربة جوية ضد تنظيم داعش والقبض على 77 إرهابياً

بغداد-سانا

كشف جهاز مكافحة الإرهاب العراقي عن تنفيذ 312 ضربة جوية ضمن عملية تستهدف التنظيمات الإرهابية في مناطق جبال مخمور جنوب محافظة نينوى شمال البلاد.

وقال صباح النعمان المتحدث باسم الجهاز في تصريح لمراسلة سانا في بغداد: إن “عملية “الأسد المتأهب” تأتي ضمن العمليات الاستباقية التي تنفذ ضد فلول تنظيم “داعش” لمنعها من تنفيذ جرائم إرهابية” مشيراً إلى أنه تمت خلال العملية محاصرة الإرهابيين داخل أوكارهم بإسناد جوي كثيف أسفر عن تدمير كامل تلك الأوكار.

وأوضح النعمان أن التحضير للعملية اعتمد على جمع معلومات استخبارية عن أماكن وجود الإرهابيين في المنطقة حيث تم استطلاع المنطقة ومسحها جواً لكونها منطقة وعرة وذات ارتفاعات شاهقة لا تصلها الآليات العسكرية لافتاً إلى أن الجهاز نفذ خلال الربع الأول من العام الحالي أكثر من عملية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي تم خلالها القبض على 77 إرهابياً وقتل العديد من متزعمي التنظيم.ِ