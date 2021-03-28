روسيا تسجل ارتفاعاً طفيفاً بعدد الإصابات اليومية بكورونا

موسكو-سانا

سجلت روسيا ارتفاعاً طفيفاً بعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا باعلانها اليوم عن تسجيل 9088 حالة مقابل 8885 في إحصائية أمس بينما انخفض عدد الوفيات إلى 336 من 387 أمس الأول.

ونقل موقع روسيا اليوم عن المركز الروسي لمكافحة فيروس كورونا قوله في أحدث بيانات له إن الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد وصلت إلى 4 ملايين و519832 حالة منها 97740 حالة وفاة.

وأضاف المركز.. أن 8630 شخصا تماثلوا للشفاء خلال اليوم الماضي ما رفع مجموع المتعافين إلى 4 ملايين و139128 شخصا مع بقاء 282964 حالة نشطة.

وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعا في الإصابات الجديدة من 1551 أمس إلى 1878 اليوم في حين سجلت تراجعا بعدد الوفيات الى 52 حالة بعدما كان عددها 54 أمس.

فيما واصل مؤشر الإصابات اليومية تراجعه في مدينة بطرسبورغ ليصل إلى 701 حالة مع رصد 33 وفاة جديدة مقابل 32 أمس.