السعودية تسجل أعلى حصيلة للإصابات بكورونا منذ تشرين الأول

الرياض-الكويت-سانا

سجلت السعودية خلال يوم أمس أكثر من 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا هي الأعلى منذ تشرين الأول الماضي.

ووفقا لإحصائية رسمية نشرت اليوم تم تسجيل 502 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 387794 توفي منهم 6643 وجاء العدد الأكبر في العاصمة الرياض التي بلغ فيها عدد الإصابات 200.

وفي الكويت حذرت وزارة الصحة من الموجتين الثانية والثالثة من الفيروس وهو ما أدى إلى تزايد معدلات الإصابة إلى معدل خطير.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية كونا عن وزارة الصحة الكويتية إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة و1198 إصابة جديدة بكورونا المستجد كوفيد19 خلال 24 ساعة.

وبلغ مجموع حالات الوفيات بالفيروس 1279 حالة فيما بلغ إجمالي الإصابات 227178 حالة وارتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 211360 حالة بعد تسجيل 1336 حالة شفاء جديدة.

واعتبرت الوزارة أن الأرقام المسجلة حتى مع تطبيق الحظر الجزئي مقلقة إلى حد كبير حيث يقبع 67 مريضاً داخل العناية المركزة فيما ارتفعت حالات الوفيات خلال الفترة من 7 آذار حتى أمس.