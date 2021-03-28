حالات من الحزن والخوف ضمن لوحات تسع فنانات شابات في معرض رسائل محبة 6

دمشق-سانا

حملت لوحات الفنانات الشابات التسع المشاركات في المعرض الجماعي رسائل محبة 6 الكثير من حالات الحزن والخوف والقلق المشبوب بالأمل بأساليب حملت الكثير من الجرأة والإبحار في عوالم الحداثة التجريب.

وجاء المعرض الذي يحتضنه غاليري مصطفى علي في دمشق القديمة ليقدم للجمهور المهتم نتاج أعوام للفنانات المنضويات ضمن مرسم الفنان التشكيلي الدكتور عدنان حميدة والذي لم يتدخل في تحديد موضوعات كل لوحة وترك لهن اختيار ما يردن من أفكار فكان دوره توجيهيا لتقييم مراحل تنفيذ العمل حتى إنجازه.

ونجد في لوحات المعرض حضورا للواقعية بأسلوب رومانتيكي لتصوير البيئة السورية كما في لوحات راما ظاظا أو واقعية تعبيرية كما في لوحات ناديا داوود التي قدمت مجموعة أعمال بطلتها فينوس نفذتها بتقنية الاكريليك مع كولاج في ربط للأساطير القديمة وما عصف بنا من أحداث معاصرة لتعبر من خلالها على حالات حزن واغتراب مع الإبقاء على بذرة أمل لحياة أفضل.

في حين قدمت علا قاسم أعمالها بتقنية الكولاج لتصور من خلالها حالات من الحزن والمشاعر السلبية الناجمة عن الدمار والخراب الحاصل مستخدمة لذلك رموزا متعددة من العصفور والكائنات الأسطورية ضمن قالب تجريدي.

يذكر أن الفنانات المشاركات في المعرض هن (أمل البقاعي .. ديانا المارديني.. راما ظاظا.. ربا حسين.. رشا الجنن.. روان حسين .. علا القاسم.. لميس كريمو .. ناديا داوود).

سامر الشغري