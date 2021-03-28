ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة والجو بين الصحو والغائم جزئياً

دمشق-سانا

يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوى سطحي يترافق بتيارات شمالية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وبارداً ليلاً محذرة من تشكل الضباب في أجزاء من المنطقة الوسطى وغوطة دمشق وحدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية والرياح متقلبة إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتوالي درجات الحرارة غداً ارتفاعها التدريجي لتصبح قريبة من معدلاتها لمثل هذه الفترة من السنة والجو صحو بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …