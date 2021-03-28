سقوط ضحايا جراء تفجير إرهابي في إندونيسيا

جاكرتا-سانا

أعلنت الشرطة الإندونيسية عن سقوط ضحايا في تفجير إرهابي خارج كنيسة بمدينة ماكاسار شرقي البلاد اليوم.

وقال المتحدث باسم شرطة ساوث سالاويزي في تصريح لوكالة رويترز “إن عدداً من الناس كانوا داخل الكنيسة وقت الانفجار… هناك ضحايا وأشلاء بشرية وليس من المعروف بعد ما إذا كانت لمنفذ الانفجار أم لأفراد كانوا قربه” .

وذكر الأب ولهيموس تولاك أحد رجال الدين في الكنيسة لتلفزيون ميترو إن نحو عشرة أشخاص أصيبوا في الهجوم أحدهم حاول منع المهاجم من تفجير نفسه.

وأظهر تسجيل مصور من الموقع طوقاً أمنياً تفرضه الشرطة حول الكنيسة وسيارات متضررة.