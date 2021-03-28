مقتل جندي بهجوم مسلح في مالي

باماكو-سانا

أعلن الجيش في مالي مقتل أحد جنوده اليوم إثر هجوم شنه مسلحون واستهدف أحد مراكزه قرب بلدة ماندياكوري في منطقة سيغو وسط البلاد.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الجيش المالي قوله في بيان اليوم إن هجوماً مسلحاً استهدف مركزا للجيش قرب بلدة ماندياكوري بمنطقة سيغو وسط مالي ما أسفر عن مقتل جندي واحد وخسائر مادية.

وأوضح مصدر عسكري في مالي أن المسلحين كانوا على متن دراجات نارية استغلوا تضاريس المنطقة للفرار رغم ملاحقتهم من قبل وحدة عسكرية.

وتعيش مالي منذ عام 2012 حالة من عدم الاستقرار بسبب جماعات مسلحة تابعة لتنظيمي القاعدة و”داعش” الإرهابيين والتي تنشط في منطقة المثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.