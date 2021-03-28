الولايات المتحدة تسجل 49377 إصابة جديدة و453 حالة وفاة بفيروس كورونا

واشنطن- سانا

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية 49377 إصابة جديدة و453 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وفقا لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

وحسب الموقع الذي يديره مطورون ومشغلون فإن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أمريكا وصلت لغاية الآن إلى 30902860 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 561679 حالة فيما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 23339400 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضررا بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات تليها البرازيل والهند.