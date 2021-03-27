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الخارجية الفلسطينية تنتقد مواقف الغرب من انتهاكات الاحتلال

2021-03-27

القدس المحتلة-سانا

استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية مواقف الدول الغربية التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الإنسان وتتفاخر بالتمسك بها متسائلة عن موقفها مما يتعرض له الشعب الفلسطيني من انتهاكات على أيدي الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبرت الخارجية في بيان لها اليوم وأوردته وكالة وفا قمع الاحتلال للمظاهرات الفلسطينية السلمية الاحتجاجية الرافضة لمخططات ضم أجزاء من الضفة الغربية أنه أبشع أشكال العدوان على الحريات الأساسية للإنسان وعلى مبادئ حقوق الإنسان وبأنه حلقة في سلسلة طويلة من انتهاكاته الهادفة إلى ضم الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة واستكمال تهويدها ومحاولة لتركيع الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية أن مستوى العنف الوحشي الذي تمارسه قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين العزل بمن فيهم نساء وأطفال وكبار سن يشاركون في تلك المظاهرات للتعبير عن موقفهم بشكل علني في رفض الاحتلال والاستيطان وسرقة أراضيهم يعكس أكثر من غيره من أشكال القمع المختلفة نظرة مسؤولي الاحتلال العنصرية لهم.

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