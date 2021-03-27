الصحة العالمية تحذر من جماعات إجرامية تروج للقاحات مغشوشة

جنيف-سانا

حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم من سعي بعض الجماعات الإجرامية لاستغلال الطلب العالمي الهائل على لقاحات كورونا والذي يواجه نقصاً في الإمداد وذلك من خلال إعادة استخدام قوارير اللقاح الفارغة وإعادة تدويرها.

ودعا مدير عام المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي وفق ما أورد مركز أنباء الأمم المتحدة اليوم “إلى الإبلاغ عن أي عملية بيع مريبة للقاحات إلى السلطات الوطنية التي بدورها ستبلغ منظمة الصحة العالمية” وذلك بعد أن أبلغ عدداً من وزارات الصحة والسلطات الوطنية التنظيمية ومنظمات المشتريات العامة عن تلقي عروض مشبوهة لتزويدها باللقاحات.

وحذر تيدروس من قيام “جماعات إجرامية بإعادة استخدام قوارير لقاحات فيروس كورونا المستخدمة والفارغة وبيع منتجات مغشوشة عبر الإنترنت وخاصة عبر الشبكة المظلمة” داعياً إلى “التخلص الأمن من قوارير اللقاح المستخدمة والفارغة أو إتلافها لمنع إعادة استخدامها من قبل الجماعات الإجرامية”.

كما حث غيبريسوس جميع الناس “على عدم الحصول على اللقاحات خارج برامج التطعيم التي تديرها الحكومة” مضيفاً إن أي لقاح يتم شراؤه خارج هذه البرامج “ربما يكون دون المستوى المطلوب أو مزيفاً وقد يتسبب بأضرار جسيمة وأن أي ضرر ناتج عن منتج مزيف لا يعكس سلامة اللقاح الأصلي”.

ويشهد العالم للأسبوع الخامس على التوالي ارتفاعاً في انتقال العدوى كما تشهد جميع مناطق منظمة الصحة العالمية ارتفاعاً في الانتقال مقارنة بالأسبوع الماضي.