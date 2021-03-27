رئيس هيئة قناة السويس: 321 سفينة بوضع الانتظار منذ جنوح إيفر غيفن

القاهرة-سانا

أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن 321 سفينة “في وضع الانتظار” منذ جنوح السفينة الناقلة إيفر غيفن الثلاثاء الماضي.

وقال ربيع خلال مؤتمر صحفي اليوم: “شكلنا غرفة عمليات بهدف وضع خطة لتعويم السفينة الجانحة” مشيراً إلى أن “الحادث لن يؤدي إلى تلوث القناة”.

وأضاف ربيع: “إننا في موقف صعب لأن السفينة الجانحة كبيرة جداً وتحمل على متنها كميات ضخمة من البضائع” لافتاً إلى أن “الأحوال الجوية وسرعة الرياح ساهمت في جنوح السفينة لكنها ليست السبب”.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أنه لم تقع أي إصابات أو وفيات جراء جنوح السفينة في القناة مؤكداً العمل على توسيع عمليات الحفر حول السفينة وتعويمها.

وقال إن “هناك 14 سفينة قطر تشارك في عملية تعويم السفينة الجانحة” مشيراً إلى أن دفة السفينة عادت للعمل مجدداً وأن مؤخرتها الجانحة بدأت في التحرك الليلة الماضية قبل توقف عملية إعادة التعويم.

واستأنفت هيئة قناة السويس محاولة تعويم جديدة بعد ظهر اليوم في وقت وصف رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي جنوح السفينة في قناة السويس بأنه “حادث شديد الاستثنائية”.

وكانت شركة هولندية تعمل لتعويم السفينة الجانحة في قناة السويس قالت إنه من الممكن تحرير السفينة في غضون الأيام القليلة المقبلة إذا تمكنت قاطرات ثقيلة من تجريف الرمال من حول مقدمتها وإزاحتها من مكانها.