بدء ضخ المياه إلى حي الشيخ لطفي بحلب

حلب-سانا

بدأ اليوم ضخ المياه إلى حي الشيخ لطفي بحلب بعد الانتهاء من مشروع تشييد محطة الضخ التي تزود الحي بـ 130 متراً مكعباً من المياه بالساعة بكلفة 250 مليون ليرة سورية.

وذكر المهندس أنس أبو دان مدير مؤسسة المياه في حلب لمراسلة سانا أن مضخة الشيخ لطفي تضم 3 مضخات واحدة منها احتياطية مشيراً إلى أهمية المشروع في تخفيف التقنين وتزويد سكان الحي بمياه الشرب.

وأوضح المهندس أبو دان أن المؤسسة نفذت عدداً من المشاريع التي ترفع من ساعات ضخ المياه لعدد من المناطق ومنها مشروع محطة ضخ جسر النيرب والذي يغذي مخيم النيرب وأحياء كرم القصر وكرم الطراب ويضم مجموعتين كل مجموعة

تحتوي على 3 مضخات إضافة إلى مشروع محطة ضخ الدويرينة بريف حلب والتي تغذي قريتي الدويرينة ومير الحصين باستطاعة 80-90 متراً مكعباً بالساعة.

زينب شحود