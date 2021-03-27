الذهب يتراجع في الأسواق المحلية للمرة الثانية اليوم

دمشق-سانا

عدلت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق أسعار الذهب عن الأسعار التي أعلنتها صباح اليوم لتخفض سعر غرام الذهب عيار الـ 21 في السوق المحلية 5 آلاف سورية.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية فقد سجل غرام الذهب عيار الـ 21 سعر مبيع 171 ألف ليرة سورية وسعر شراء 175500 ليرة بينما بلغ الغرام عيار الـ 18 سعر مبيع 146571 ليرة وسعر شراء 146071 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها داعية المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية ووزعت أرقام هاتف للشكاوى “2248005” “0991937718”.

أحمد سليمان