اعتقال 10 أشخاص خلال احتجاجات في مدينة بريستول البريطانية

لندن-سانا

اعتقلت السلطات البريطانية 10 أشخاص خلال احتجاجات جديدة على مشروع قانون يمنح الشرطة صلاحيات إضافية.

وذكرت رويترز أن آلاف المتظاهرين احتشدوا وسط مدينة بريستول جنوب غرب انكلترا أمس للاحتجاج على مشروع قانون حكومي يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات.

ووفقاً للشرطة في بريستول “تخلل المظاهرات أعمال عنف واعتداءات بعد أن قام محتجون بإلقاء زجاجات وحجارة على ضباط الشرطة ما أدى إلى اعتقال 10 متظاهرين”.

وشهدت مدينة بريستول قبل أيام مظاهرات حاشدة شارك فيها آلاف الأشخاص تنديداً بمشروع القانون المذكور الذي يمنح الشرطة سلطات جديدة لفرض قيود على الاحتجاجات في الشوارع وخاصة مع مخالفي الإجراءات الاحترازية والقيود التي تفرضها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا.