قوات الاحتلال الأمريكي تسرق كمية جديدة من القمح من صوامع تل علو بريف الحسكة

الحسكة-سانا

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي 38 شاحنة محملة بالقمح السوري المسروق من صوامع تل علو بريف الحسكة الشمالي الشرقي إلى شمال العراق.

وقالت مصادر أهلية لمراسلة سانا إن 38 شاحنة محملة بالقمح المسروق من صوامع قرية تل علو في ناحية اليعربية أخرجت إلى شمال العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

وسرقت قوات الاحتلال أمس الأول كمية من القمح وأخرجتها عبر 18 شاحنة إلى الأراضي العراقية عبر معبر سيمالكا الحدودي.

وتواصل قوات الاحتلال الأمريكي سرقة ونهب خيرات السوريين من مادتي النفط والحبوب بشكل يومي بالتواطؤ مع ميليشيا “قسد” حيث أخرجت خلال الشهر الحالي أكثر من 150 شاحنة محملة بالقمح إضافة إلى أكثر من 500 صهريج نفط مسروق من الحقول النفطية السورية.