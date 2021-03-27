مسؤول أمريكي: لا نشترط تحرك إيران أولاً في الاتفاق النووي

واشنطن-سانا

أعلن مسؤول أمريكي أن الولايات المتحدة “لا تشترط” تحرك إيران أولا فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي.

ونقلت رويترز عن المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه قوله إن “مسألة الطرف الذي يجب عليه أن يتخذ الخطوة الأولى لاستئناف الالتزام بالاتفاق النووي المبرم مع إيران عام 2015 ليست مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة” مضيفاً: “من يتحرك أولا ليست المشكلة… المشكلة هي هل نتفق على الخطوات الذي سنتخذها على نحو متبادل”.

وحاول المسؤول الأمريكي التراجع عما وصفه بـ “الفهم الخاطئ” حول إصرار واشنطن على فرض شروط قبل عودتها إلى الاتفاق النووي.

وكان رئيس مجلس الشوري الإسلامي الإيراني محمد باقر قاليباف دعا في وقت سابق إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إثبات التزامها العملي بالاتفاق النووي بدلاً من “وضع الشروط” إن كانت تؤمن حقاً بهذا الاتفاق.

كما أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الإدارة الأمريكية الجديدة تريد الحصول على امتيازات جديدة من إيران من خلال ممارسة الضغوط عليها.

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أعلن عام 2018 انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الموقع بين إيران ومجموعة “خمسة زائد واحد” عام 2015 بينما أعلنت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق تمسكها به وتنفيذه بالكامل.