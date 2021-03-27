دراسة: المناعة التي يكتسبها المتعافون من فيروس كورونا متفاوتة من شخص إلى آخر

سنغافورة-سانا

كشفت دراسة جديدة أن المناعة التي يكتسبها المتعافون من فيروس كورونا متفاوتة للغاية من شخص إلى آخر.

وذكرت صحيفة ديلي ميل أن الدراسة التي أجراها باحثون في كلية الطب بسنغافورة شملت متابعة حالة 164 شخصاً أصيبوا بكورونا لمدة تراوحت بين 6 و9 أشهر وتوصلت إلى أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا لدى بعض الأشخاص تتلاشى بعد أيام قليلة أو حتى أسابيع ما يعرضهم لخطر الإصابة من جديد.

وأوضحت الدراسة أن ما لا يقل عن ثلث المشاركين في الدراسة بقيت الأجسام المضادة في أجسادهم لمدة 6 أشهر على الأقل.

وأشار الباحث الرئيسي في الدراسة وانغ لينفا إلى أن الرسالة الأساسية من الدراسة هي أن طول عمر الأجسام المضادة لكورونا يختلف اختلافاً كبيراًولذلك من المهم مراقبة ذلك على المستوى الشخصي.