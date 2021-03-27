مسؤول مصري يرجح انتهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس قبل نهاية الأسبوع الجاري

القاهرة-سانا

توقع مستشار الرئيس المصري مهاب مميش انتهاء أزمة السفينة الجانحة في قناة السويس قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ونقل موقع مصراوي عن المستشار قوله “من المرجح انتهاء أزمة السفينة الجانحة قبل نهاية الأسبوع الجاري” مشير إلى أن “مثل هذه الحوادث واردة حيث يمر عبر قناة السويس 18 ألف سفينة سنوياً”.

واعتبر مميش أن هذا الحادث “لن يؤثر على قناة السويس” مشيراً إلى أن الشركة المالكة للسفينة الجانحة ستدفع كل الخسائر الناتجة عن الحادث.

وأوضح مميش أن “الرياح الشديدة هي سبب جنوح السفينة في الجانب الأيمن من قناة السويس”.

إلى ذلك أعلنت هيئة قناة السويس في بيان لها أن 9 قاطرات عملاقة تستأنف محاولات تعويم السفينة الجانحة التي أعاقت الحركة الملاحية في الممر الملاحي موضحة أن محاولات قطر السفينة تتم باستخدام زوارق السحب بعد اكتمال أعمال التجريف.

وأوضحت الهيئة أنه يتوجب إزالة ما بين 15 إلى 20 ألف متر مكعب من الرمل في سبيل تعويم سفينة الحاويات العملاقة التي جنحت بالقناة منذ الثلاثاء الماضي.

وكانت السفينة “إيفر غيفن” البالغ طولها 400 متر وطاقتها الاستيعابية 224 ألف طن علقت في الـ23 من آذار الجاري في قناة السويس وسدت الممر المائي الذي يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر وتمر عبره نحو 12 بالمئة من التجارة البحرية العالمية.