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تعديلات منتظرة في دوري أبطال أوروبا بداية من 2024

2021-03-26

نيون-سانا

كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” سيتخذ الأربعاء المقبل قراراً بشأن نظام جديد لمسابقة دوري أبطال أوروبا يبدأ تنفيذه بداية عام 2024.

ونقلت شبكة “سكاي سبورتس” عن رئيس رابطة الدوريات الأوروبية السويدي “لارس كريستر أولسون” قوله في تصريحات صحفية اليوم إن يويفا سيتخذ قرار لزيادة عدد الفرق المشاركة بالمسابقة من 32 إلى 36 فريقاً وستغير نظام دور المجموعات الحالي الذي يقسم الأندية إلى ثماني مجموعات.

ووفقاً للنظام المقترح تخوض الفرق بطولة مصغرة في مجموعة واحدة حيث يلعب كل فريق 10 مباريات بدلاً من 6 مباريات مع عدم إقامة المباريات في عطلة نهاية الأسبوع وإنما خلال منتصف الأسبوع.

ومن المتوقع أن يمنح أحد المقاعد الأربعة الجديدة للدوري الفرنسي فيما ستكون إحدى النقاط الرئيسية الجدلية متعلقة بكيفية اتخاذ قرار بشأن المقاعد الثلاثة الأخرى.

وتفضل رابطة الأندية الأوروبية منح المقاعد الجديدة إلى أبطال من دوريات أخرى بينما هناك أيضا توجه لمنحها لأندية وفقاً لتصنيفها في الاتحاد القاري والذي من شأنه أن يفضل الأندية التي تملك تاريخاً في أوروبا.

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