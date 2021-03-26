العلماء يكتشفون تشابهاً بين قمر زحل والأرض

واشنطن-سانا

اكتشف علماء من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا أن لدى قمر كوكب زحل “إنسيلادوس” محيطاً مالحاً ذا تيارات قوية ما يجعله يبدو مثل محيطات الأرض.

ووفقاً لموقع “فايس” المتخصص فإن العلماء اعتقدوا لفترة طويلة أن الجسم الكوني عبارة عن كرة جليدية هامدة ولكن بفضل البيانات التي تم الحصول عليها خلال مهمة كاسيني في عام 2014 تبين أن هناك محيطاً تحت جليد “إنسيلادوس”.

وبين العلماء أن العديد من المعالم الرئيسية للمحيط على القمر “إنسيلادوس” متشابهة مع محيطات الأرض لافتين إلى أن قطر قمر زحل يبلغ حوالي 500 كم.

ويرى العماء أن اكتشافهم هذا سيوفر نظرة ثاقبة لخصائص المناطق التي يمكن أن توجد فيها الحياة.