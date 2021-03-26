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بريطانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

2021-03-26

لندن-سانا

سجلت بريطانيا 6187 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى أربعة ملايين و325315 إصابة.

ونقلت رويترز عن وزارة الصحة البريطانية أنه تم تسجيل 70 حالة وفاة جديدة بالفيروس في البلاد ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 126515 وفاة.

وأفادت المعطيات الحكومية بأن 3ر29 مليون شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بينما 3 ملايين شخصاً تلقوا الجرعة الثانية.

ولا تزال بريطانيا تحتل المرتبة الخامسة عالمياً بين الدول الأكثر تضرراً بالمرض من حيث عدد الإصابات والوفيات.

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