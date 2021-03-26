ذهبية لروسيا بمسابقة الزوجي في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد

استوكهولم-سانا

توج الثنائي الروسي أناستاسيا ميشينا وألكسندر غالياموف اليوم بالميدالية الذهبية بمسابقة الزوجي في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد المقامة في العاصمة السويدية استوكهولم.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن ميشينا وغالياموف أحرزا المركز الأول بعد جمعهما 59ر227 نقطة في مجموع البرنامجين القصير 79ر75 نقطة والحر 8ر151 نقطة وجاء الثنائي الصيني سوي وينجينغ وهان سونغ في المركز الثاني برصيد 71ر225 نقطة.

وتستضيف استوكهولم بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد في الفترة بين الـ24 والـ28 من آذار الجاري.