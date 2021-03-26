استشهاد مدني وإصابة اثنين آخرين بينهما طفل بانفجار عبوة ناسفة بريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

استشهد مدني وأصيب طفله ومدني آخر بجروح نتيجة انفجار عبوة ناسفة على طريق جبا أم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي.

وبين مدير مشفى ممدوح أباظة الدكتور وسام الماوردي في تصريح لمراسل سانا أن قسم الإسعاف في المشفى استقبل شخصاً متوفياً وشخصين آخرين مصابين بشظايا في الجسم تم إعطاؤهما العلاج والاسعافات اللازمة وهما في حالة صحية مستقرة.

وذكر مراسل سانا أن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الواصل بين قريتي جبا وأم باطنة انفجرت أثناء مرور السيارة التي كانت تقل الطفل ووالده وشخصا آخر ما أدى إلى استشهاد الأب على الفور واصابة طفله والشخص الثالث بجروح بليغة نقلا على أثرها إلى المستشفى.