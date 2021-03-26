وزير الصحة يبحث مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر عمل اللجنة في سورية

دمشق-سانا

بحث وزير الصحة الدكتور حسن الغباش مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير والوفد المرافق له عمل اللجنة في سورية وسبل تعزيز التعاون الصحي.

وأكد وزير الصحة خلال اللقاء ضرورة رفع اللجنة درجة التنسيق في المجال الصحي مع الوزارة لتحقيق استجابة أفضل وأسرع ولا سيما على صعيد التصدي لجائحة كوفيد 19 مشيراً إلى أهمية رفع الصوت من أجل إنهاء الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية التي تطال المواطن في صحته ومعيشته.

وعبر الوزير الغباش عن تقديره لجهود اللجنة في مجال العمل الإنساني مشدداً على أهمية تكثيفها للنهوض بالاستجابة الصحية بهدف تلبية الاحتياجات بما يكفل الحفاظ على صحة المواطنين.

من جانبه نوه ماورير بالدعم الذي تقدمه الحكومة السورية لعمل اللجنة مؤكداً رغبتها في توسيع مجالات التعاون الإنساني والاستعداد لبذل كل المساعي الممكنة لتأمين الاحتياجات المطلوبة.