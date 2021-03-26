إحباط مخطط إرهابي جنوب غرب روسيا

موسكو-سانا

أحبط الأمن الفيدرالي الروسي مخططاً إرهابياً في مدينة روستوف جنوب غرب روسيا اليوم.

وجاء في بيان صدر عن جهاز الأمن نقلته وكالة سبوتنيك “بالاشتراك مع وزارة الداخلية بمدينة روستوف أحبط الأمن الفيدرالي نشاط مجموعة متطرفة تم تنظيمها بهدف تنفيذ ما يسمى بـ “أعمال التأثر المباشر” بكتابة عبارات مسيئة واستخدام عبوات حارقة ضد مباني قوات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن المحلية”.

وأوضح البيان أنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص كانوا يعدون لهجوم ضد أحد أقسام الشرطة وإحضار ثلاثة آخرين للاستجواب مشيراً إلى إجراء تحقيقات في إطار قضية جنائية تتعلق بالتخريب بدافع الكراهية السياسية.

وكانت قوات الأمن الروسية ألقت أمس القبض على إرهابي في العاصمة موسكو شارك بعمليات ضد الجيش الروسي.