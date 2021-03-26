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تركيب مجموعة ضخ جديدة لمحطة مياه بللوران بريف اللاذقية

2021-03-26

اللاذقية-سانا

أنهت المؤسسة العامة لمياه الشرب باللاذقية عمليات تجهيز وتركيب مجموعة ضخ جديدة في محطة بللوران والتي تؤمن مياه الشرب لقرى بللوران والحراجية وأم الطيور.

وذكر مدير المؤسسة المهندس مضر منصورة في تصريح لمراسل سانا اليوم أن مجموعة الضخ باستطاعة 80 متراً مكعباً بالساعة ورفع 280 متراً وتم تركيبها نتيجة قدم المضخات المستخدمة سابقاً وأعطالها المتكررة.

وأكد أن وضع المجموعة الجديدة بالخدمة سيسهم بتحسين واقع المياه ولا سيما خلال فترة الصيف على محور بللوران والحراجية وزغرين وأم الطيور والمزارع التابعة لها.

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